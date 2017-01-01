В Дагестане введен режим КТО

В Новолакском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО). Такие меры были предприняты в связи с поисками боевиков. Немногим ранее двое из них были ликвидированы в ходе спецоперации силовых ведомств.

Как было установлено, боевики укрывались в одном из частных домов на окраине села села Яман-су. На предложение сложить оружие и сдаться они открыли огонь. Завязалась перестрелка, в ходе которой им удалось ранить двоих сотрудников силовых структур. Однако в конце концов двое боевиков, открывших стрельбу по силовикам, были уничтожены. В настоящий момент их личности устанавливаются.

В районе ведется поиск других боевиков, а также их пособников.

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