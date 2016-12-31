В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский лайнер

Пассажирский лайнер сел в аэропорту Мехрабат из-за экстренной ситуации на борту и сразу после приземления загорелся. Местные пожарные выслали в аэропорт три наряда, но их услуги уже не понадобились.

Сообщается, что самолет в тегеранском аэропорту загорелся в 18.30 по московскому времени и в 18.50 на место возгорания прибыли пожарные расчеты. Очевидцы рассказывают о большом количестве дыма в аэропорту Мехрабад. Что конкретно горело в самолете, не сообщается. Но известно, что пожар сотрудники аэродрома ликвидировали своими силами и люди не пострадали.

Руководство аэропорта заявило журналистам, что проблема устранена.