В Австралии на фестивале произошла давка, пострадало 80 человек

Традиционный музыкальный марафон «Осенний фестиваль» в австралийском городе Лорне едва не привел к трагедии. На фестивале возникла массовая давка, в которой пострадало по меньшей мере восемь десятков человек.

Известно, что на данный момент с тяжелыми травмами спины и конечностей в больницы города доставлено 19 человек, передает «Росбалт».

Сообщается, что давка произошла, когда зрители стали перемещаться из зоны, где играла группа DMA в зону, где выступали London Grammar. Всем пострадавшим не более 20 лет. Местные СМИ сообщают о возмущенных родителях пострадавших: они никак не могут связаться со своими детьми. В настоящее время активно обсуждается тема плохой организации фестиваля.