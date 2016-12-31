Мурманск в новогоднюю ночь остался без света

В Мурманске сейчас стоит полярная ночь, и это очень заметно, потому что электрического света в городе тоже нет. Полностью погрузился в непроглядную мглу центр города из-за аварии на местной электроподстанции.

Известно, что весь центр Мурманска остался без электричества. Нет света в домах, отключено уличное освещение, не работают даже светофоры, передает newsru.com.

Сообщается, что аварийные бригады работают над ликвидацией аварии, но когда они закончат, информации нет, даже приблизительной.

Это уже не первый блэкаут в Мурманске за последнее время. Так, в ноябре город отключали от света трижды.