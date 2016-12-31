В посольстве США в Москве произошел пожар - СМИ

Как стало известно, к посольству США в Москве в срочном порядке были направлены спасатели. Поступила информация, что в диппредставительстве, которое находится на Новинском бульваре, произошел пожар.

Стала известна предварительная версия инцидента. По имеющимся данным, возгорание случилось из-за электрощитка, в котором произошло короткое замыкание. В данный момент спасатели изучают территорию посольства. Эвакуация людей не производилась, пишет life.ru.

Напомним, что такая же причина вызвала возгорание в одной из столичных клиник сегодня. Как сообщалось, там также произошло короткое замыкание в электрощитке.