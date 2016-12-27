В Бурятии ротвейлер насмерть загрыз 5-летнего ребенка

Ужасная трагедия произошла в Бурятии. Собака напала на 5-летнюю девочку и загрызла ее.

Как рассказал старший инспектор отдела процессуального контроля СУ СК России по Бурятии Сергей Гордейчик, семья взяла взрослого пса породы ротвейлер у своих знакомых. До происшествия собака жила у новых владельцев всего лишь месяц. В день трагедии мать оставила дома двух дочерей, а сама отправилась на работу. Пес напал на младшую девочку в тот момент, когда та вышла из дома, передает РЕН ТВ.

О случившемся сообщили в правоохранительные органы соседи. Стражам порядка пришлось застрелить собаку, чтобы зайти во двор, так как пес никого не впускал. Правда, девочке уже не удалось помочь. Полицейские обнаружили ее бездыханное тело, растерзанное собакой.