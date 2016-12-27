Житель Ярославской области устроил акт самосожжения после ссоры с женой

В одну из больниц Ярославской области доставили мужчину в тяжелом состоянии. У пострадавшего было обожжено восемьдесят процентов тела.

По предварительной версии, мужчина совершил акт самосожжения. Он окатил себя бензином, а затем поджег. Таким образом, пострадавший хотел «насолить» своей жене.

По некоторым данным, между мужчиной и его супругой вспыхнула ссора. Жена не соглашалась давать денег на выпивку. В итоге разозлившийся мужчина решил сжечь себя в знак протеста, сообщает rg.ru.

На данный момент пострадавший находится в реанимации. Следствие проводит проверку, выясняя все детали происшествия.