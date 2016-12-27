Экс-завглавкома ВВС СССР исключает ошибку пилотов при крушении Ту-154

Первый заместитель главнокомандующего ВВС СССР, генерал-полковник Пётр Белоножко высказал свое мнение о возможных причинах крушения Ту-154 неподалеку от Сочи.

В своем интервью РИА Новости он заявил, что ошибка пилотов не могла послужить причиной катастрофы. Генерал-полковник пояснил, что к моменту крушения самолет уже удалился от аэропорта, где производил дозаправку, на шесть километров, поэтому влияние перегрузки полностью исключено.

Немногим ранее сообщалось, что в ходе осмотра найденных обломков Ту-154 не было найдено подтверждений того, что на борту самолета произошел теракт. Комиссия продолжает рассматривать четыре основных версии, и ошибка экипажа - одна из них.

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