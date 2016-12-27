Эксперт: показания очевидца крушения Ту-154 сомнительны

Слишком сомнительно, чтобы в полной темноте (в 6 часов утра), вдалеке над морем человек мог разглядеть заявленные им подробности, считает отставной замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

В интервью Национальной службе новостей заслуженный пилот высказал сомнения в достоверности опубликованного сегодня в СМИ рассказа очевидца-пограничника из службы береговой охраны, находившегося в момент крушения Ту-154 на катере в море. Чтобы увидеть конфигурацию самолёта в темноте и как он разваливается, надо было находиться совсем близко к падающему лайнеру и точно не сзади от него.

Правда, тогда и место падения можно было не искать так долго: вероятно, знающие собственные координаты пограничники должны были доложить о происшествии.

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