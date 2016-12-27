Следов взрыва на обломках Ту-154 не обнаружено

Специалисты, расследующие обстоятельства крушения Ту-154 близ Сочи, провели осмотр обломков самолета и не нашли на них следов взрыва.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в российских силовых ведомствах, признаков воздействия пламени или взрывчатки на борту самолета перед его крушением при осмотре найденных фрагментов обнаружено не было. Таким образом, по-прежнему остаются четыре основных рабочих версии, и в первую очередь это попадание в двигатель посторонних предметов. Однако не исключается также, что к кружению могли привести технические неполадки, ошибка пилотирования или некачественное топливо.

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Очевидец крушения Ту-154 сообщил подробности