СМИ: полеты Ту-154 временно приостановлены

Полеты самолетов Ту-154Б-2, находящихся в эксплуатации у Минобороны и МВД России, будут временно приостановлены. Предполагается, что запрет продлится до окончания расследования.

Как сегодня сообщил ряд российских СМИ, такое решение было принято в Минобороны. Однако это не скажется на воздушных перевозках, поскольку в настоящее время в эксплуатации у российских силовых ведомств находится ограниченное количество воздушных судов такого типа. Предполагается, что самолеты Ту-154 не будут использоваться, пока комиссия, занимающаяся расследованием катастрофы над Черным морем, не установит причины крушения.

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Очевидец крушения Ту-154 сообщил подробности