Водолазы подняли со дна моря 13 тел погибших в катастрофе Ту-154

В СМИ появились сообщения со ссылкой на источники в МЧС о том, что в зоне поиска на месте крушения Ту-154 водолазы обнаружили и подняли на поверхность 13 тел погибших и более 150 человеческих останков.

На сайте МЧС сказано об обнаружении двух тел жертв катастрофы борта Минобороны РФ и четырех крупных фрагментов самолета.

По сведениям журналистов, водолазы обнаружили 13 тел погибших и более полутора сотен человеческих останков. Ранее «АН-онлайн» сообщали об обнаружении в зоне поисковой операции бортового самописца с борта Ту-154.

К настоящему времени 36 водолазов МЧС обследовали 59,5 квадратных километров морского дна, совершив в общей сложности 71 погружения.

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