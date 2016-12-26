В Мытищах мать сбросила семилетнюю дочь с 15 этажа

Девочка скончалась на месте, упав с 15 этажа. Ее младшей сестренке повезло, она не попала под горячую руку своей матери и осталась жива. Известно, что семья была положительной и безконфликтной.

Трагедия в подмосковных Мытищах произошла приблизительно в 19.30, сообщает «Лента.ру».

На момент трагедии отец семейства был на работе. Мать по непонятным пока причинам выбросила из окна свою семилетнюю дочь. При этом ее пятилетняя сестра оказалась невредима.

34-летняя мать задержана полицией. Медики обследовали женщину и заключили, что она находится в неадекватном состоянии. На женщину заведено уголовное дело.