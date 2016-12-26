В Астрахани объявлен режим ЧС

Пожар в культурном центре Астрахани бушевал 26 декабря несколько часов. Возгорание на площади 1200 квадратных метров огнеборцам с трудом удалось потушить, но ликвидация последствий только началась.

Глава астраханского регионального правительства Константин Маркелов 26 декабря ввел режим чрезвычайной ситуации в радиусе километра от киноцентра «Октябрь», пишет «МК».

Первым делом в киноцентре требуется заменить крышу: кровля была стеклянной и полопалась при пожаре. Восстановить крышу надо для защиты от мороза реликтовых растений, которые удалось спасти от огня.

Спасатели планируют укрыть зимний сад киноцентра специальным брезентом, прорезиненным с двух сторон. В здании уже провели временную электропроводку. По некоторым сведениям (следствие еще не сделало окончательных выводов) именно в результате короткого замыкания проводки и случился пожар.

В помещение доставлены 22 тепловые пушки для обогрева пальм. В киноцентре жил крокодил (его тоже удалось спасти), которого обещает взять на поруки местный зоопарк.

Пожар в киноцентре «Октябрь» произошел рано утром, в 01.47 по московскому времени.