Со дна Черного моря водолазы подняли тело командира экипажа погибшего Ту-154

Ранее «АН-онлайн» сообщали о том, что корабли черноморской флотилии завершили поиск в районе крушения Ту-154. Однако, в то время все водолазы были еще под водой и нашли тело командира погибшего борта.

Источник в силовых структурах, близкий к поисково-спасательной операции, сообщает о том, что со дна моря водолазы подняли тело командира экипажа Ту-154 Романа Волкова, передает ТАСС.

Известно, что тело погибшего пилота нашли при поднятии наверх крупных фрагментов фюзеляжа, - под одним из фрагментов и нашли тело Волкова. Опознать летчика смогли по знакам отличия на его форме. Спасатели нашли еще 70 фрагментов тел погибших пассажиров самолета Минобороны России.

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