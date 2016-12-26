Росморречфлот: Море чистое, поиски прекращаем

Официально о прекращении поисково-спасательной операции не объявлялось, но два поисковых судна Черноморского флота 26 декабря вечером встали на якорь в зоне поиска и ждут дальнейших указаний.

Спасатели рапортуют, что все, что можно было найти по делу о крушении Ту-154, они уже обнаружили и подняли наверх, море чистое, передают РИА Новости со ссылкой на источник в спасательной службе.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о нахождении спасательными кораблями фрагментов тел погибших в крушении и обломков лайнера. Все обнаруженное было доставлено на берег. В настоящее время поиски прекращены, а спасатели ждут дальнейших распоряжений.

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