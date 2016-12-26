В Воронеже полицейские переехали пьяного и убили его

Надо сказать, что стражи порядка совершили наезд не специально. Патрульная машина двигалась по своему маршруту, на котором решил «отдохнуть» пьяный мужчина. Пострадавшему оказали медпомощь, но он скончался.

Воронежская полиция расследует обстоятельства инцидента, который произошел 23 декабря, пишет «Российская газета».

Служебное дознание установило, что наезд на мужчину произошел в селе Мечетка (Воронежская область) в 20.10. Патруль следовал по неосвещенной улице и не мог видеть лежащего на дороге человека, поэтому и совершил наезд. Мужчину срочно госпитализировали, но это не помогло, 28-летняя жертва пьянства (больше виноват алкоголь, - сильную степень опьянения зафиксировали медики) скончалась.

Экспертиза еще не дала окончательных выводов, поэтому расследование в отношении полицейских продолжается.