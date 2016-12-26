Сотрудники СИЗО-1 устроили дебош на корпоративе

Корпоратив сотрудников СИЗО № 1 в Екатеринбурге в пятницу, 23 декабря, в кафе «Нирвана» закончился дракой. Около 22 часов вечера, в разгар вечеринки, на крыльце кафе на улице Крауля, 13, произошла драка, сообщают местные СМИ.



К одной из сотрудниц следственного изолятора пришел гражданский муж, чтобы забрать ее домой. Внутрь кафе он пройти не смог – дорогу перегородили подвыпившие сотрудники изолятора, среди которых находился и сам начальник СИЗО. На заявление мужчины о том, что он пришел забрать свою жену, ему ответили, что здесь его никто не ждет. Между гостями завязалась словесная перепалка, и в какой-то момент между начальником СИЗО и мужчиной началась драка. За командира вступились другие офицеры. Мужчину ударом в лицо уронили на землю и начали избивать его ногами.



Информацию об инциденте ни в пресс-службе ГУФСИН, ни в полиции не подтверждают. Какие травмы получил незваный гость, неизвестно, с места происшествия он скрылся и в полицию с заявлением не обращался. В пресс-службе ГУФСИН подтверждают, что в пятницу, 23 декабря, в кафе «Нирвана» действительно был корпоратив сотрудников СИЗО № 1, но никакой драки на нем не происходило.