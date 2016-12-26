На некоторых жертвах авиакатастрофы Ту-154 надеты спасательные жилеты - СМИ

По имеющимся на настоящий момент данным, на некоторых телах погибших, которых удалось обнаружить на месте крушения Ту-154, были надеты спасательные жилеты.

По всей видимости, пассажиры авиалайнера стали готовиться к эвакуации, когда ситуация стала опасной. Однако жилеты есть не на всех погибших. Об этом сообщает ria.ru, ссылаясь на источник, который знаком с ходом поисково-спасательных работ в зоне крушения авиалайнера.

Также стало известно, почему на данный момент удалось найти лишь чуть более десяти тел. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в районе авиакатастрофы наблюдается течение, которое постоянно меняет свое направление. Также предполагается, что, скорее всего, большинство пассажиров находится внутри самолета.