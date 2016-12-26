В туалете офиса в центре Москвы не могут поймать змею

В настоящий момент в туалете одного из офисов в центре Москвы не могут поймать змею.

Неустановленным образом пресмыкающееся черно-бело-красного окраса проникло в офис на улице Садовническая. Как сообщает сегодня агентство городских новостей «Москва», подразделение столичного МЧС сейчас проводит активную операцию по поимке змеи.

Уточняется, что существо нашли в цокольном этаже офисного здания. На место ЧП прибыл сотрудник департамента природопользования и охраны окружающей среды.