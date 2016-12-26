Назван мотив убийства 12-летней девочки в Москве

В понедельник, 26 декабря, назван мотив убийства двенадцатилетней девочки в Москве.

Следствие ходатайствует перед судом, чтобы подозреваемый в убийстве ребенка на юго-востоке столицы был арестован. Как сообщает РИА "Новости", в Следственном комитете отметили, что мотивом преступления являлось чувство ревности и мести по отношению к родственнице двенадцатилетней девочки.

Напомним, ранее старший помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что подозреваемым в совершении преступления является сожитель родственницы ребенка.