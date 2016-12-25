В Ленобласти маршрутка насмерть сбила людей на остановке

Сегодня утром две жительницы города Сертолово Ленинградской области погибли в результате аварии. Автобус, которого они ожидали, сбил их прямо на остановке.

Согласно предварительной информации, на трассе произошло столкновение маршрутки и грузовика. Удар был такой силы, что автобус отбросило к остановке, где в этот момент стояли люди. Две женщины погибли на месте, двое пассажиров маршрутки были доставлены в больницу с переломами.

По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что водитель грузовика не затормозил, из-за чего и врезался в автобус. В настоящий ГИБДД проводит проверку и устанавливает причины произошедшего.

Читайте также: