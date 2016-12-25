В Черном море нашли фрагменты тел погибших при крушении Ту-154

Российский министр транспорта Максим Соколов сообщил об обнаружении на месте падения Ту-154 в Черном море фрагментов тел погибших в авиакатастрофе.

На пресс-конференции, посвященной итогам заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, Соколов сообщил, что многие из найденных фрагментов могут быть опознаны. Однако более точная информация по этому поводу станет известна завтрашним утром, когда останки подготовят для транспортировки в столицу. Предполагается, что первый самолет с фрагментами тел погибших вылетит уже завтра, 26 декабря.

Ранее сообщалось, что в ходе поисковой операции были найдены тела десяти погибших при крушении самолета.

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