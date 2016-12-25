Министр транспорта объяснил, с чем связан большой разброс обломков Ту-154

Ряд экспертов, комментируя крушение Ту-154 неподалеку от Сочи, обратили внимание на то, что обломки самолета оказались разбросаны по большой площади, что может говорить о произошедшем на борту взрыве.

Однако российский министр транспорта Максим Соколов придерживается другого мнения. По его словам, большой разброс обломков может быть связан с сильным течением. Однако он подчеркнул, что в настоящий момент делать какие-либо выводы пока рано, специалисты продолжают собирать и анализировать информацию.

Соколов добавил, что в настоящий момент изучаются данные, полученные в аэропорту и с помощью различных локаторов. Ожидается, что завтра на место крушения будет доставлен специальный гидроакустический локатор, с помощью которого специалисты будут исследовать дно.

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