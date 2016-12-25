В Черном море были найдены тела десяти погибших

В настоящий момент в Черном море более трех тысяч человек участвуют в операции по поиску тел погибших при крушения самолета Ту-154. Почти тридцать судов и четыре вертолета задействованы в поисках.

В ближайшее время еще более ста водолазов присоединятся к операции, которая будет проходить круглосуточно. Для подсвечивания береговой линии в темное время суток в район поиска, составляющий десять с половиной квадратных километров, была направлена специальная техника и прожекторы.

По сообщению Минобороны, к данному моменту были найдены и подняты на борт спасательного судна тела десяти погибших. На аэродроме “Адлер” было организовано дежурство групп для оказания медицинской и психологической помощи, выделен транспорт для перевозки родственников погибших.

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