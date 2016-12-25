Силовики сомневаются в вероятности теракта на Ту-154

Большой разброс обломков по воде связан с ударом о водную поверхность самолёта Ту-154, упавшего сегодня в Чёрное море. Скрытно пронести взрывчатку на самолёт вооружённых сил террорист не смог бы.

Как сообщили «Интерфаксу» источники в силовых и экстренных структурах, версию теракта они считают маловероятной, и она изначально не рассматривалась как основная. Однако выводы можно будет сделать только по окончании расследования.

Как известно, сегодня утром российский самолёт, перевозивший часть ансамбля песни и пляски имени Александрова в сирийскую Латакию для выступления, потерпел крушение над морем через 2 минуты после взлёта. На данный момент найдено десять тел погибших пассажиров и членов экипажа.

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