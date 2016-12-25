Родственники не смогут опознать пассажиров спецрейса, летевшего в Сирию

Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился сегодня рано утром над Черным морем через 2 минуты после вылета из Сочи, где проводилась дозаправка. На борту находились 92 человека, все они погибли.

На данный момент найдены останки 10 человек. По всей видимости, останков будет много, поэтому потребуется генетическая экспертиза. Родственники вряд ли опознают погибших по фрагментам, пояснил РИА Новости директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе. Его специалисты готовы помочь сочинским врачам.

Семьи погибших при крушении Ту-154 получат компенсации: семьи военнослужащих в размере 7,8 млн руб., для гражданских лиц она составит 3 млн руб.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура.



