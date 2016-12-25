Сильнейший пожар бушует на рынке в столице Украины. Сообщается, что площадь пожара – порядка тысячи квадратных метров. Горят склады с вещами (сэконд-хэнд). Точную площадь пожара пока не установили.

Известно, что возгорание на рынке было зафиксировано в 11.43. Огонь не удалось локализовать и он перекинулся на склады, что расположены рядом. Пожарные команды до сих пор пытаются локализовать пламя. Из-за пожара закрыты две станции метро, - Лесная и Черниговская.

Сведений о пострадавших пока нет. Причины пожара также неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Киеве горел завод «Киевтрактордеталь», - пожар бушевал на площади в 1,7 тыс. кв. м.