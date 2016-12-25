На борту канадского лайнера умерла 10-летняя девочка

«Боинг» Канадских авиалиний следовал из Торонто в столицу Великобритании, но вынужден был приземлиться в Ирландии. 10-летней девочке на борту внезапно стало плохо и командир экипажа экстренно посадил лайнер.

На борту «Боинга-787», летевшего из Торонто в Лондон, находилось 230 пассажиров. Через какое-то время после взлета десятилетняя пассажирка почувствовала себя плохо и экипаж принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Ирландии, передает «Росбалт».

Борт сел в аэропорту города Шаннон. Все время до посадки девочке оказывали помощь медсестра и врач, которые находились в салоне. Ребенка доставили в больницу, но спасти девочку не удалось. Сообщается, что у ребенка случился сердечный приступ.