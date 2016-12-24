Двенадцатилетнюю школьницу нашли мертвой в московской квартире

В одной из квартир на юго-востоке Москвы в субботу днем была обнаружена мертвой двенадцатилетняя девочка.

Согласно данным представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве, ребенка убили. В квартире на улице Ферганской нашли тело девочки с колото-резанные ранениями. В момент совершения преступления в квартире также находилась пожилая бабушка и ребенок четырех лет.

Как отмечает ТАСС, следователи пытаются выяснить, где находятся остальные родственники погибшей, а также уточняют, кто мог попасть в жилище.