В Уфе подполковник полиции выпал из окна больницы

В субботу, 24 декабря, стало известно, что сотрудник МВД в Уфе выпал из окна больницы.

Согласно последней информации, которой располагают правоохранительные органы, мужчина совершил самоубийство. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, погибший являлся подполковником внутренней службы одного из подразделений Министерства внутренних дел по региону.

В настоящий момент полиция изучает место происшествия и пытается установить все обстоятельства случившегося. Имя мужчины сейчас не разглашается.