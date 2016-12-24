В камере московского СИЗО "Лефортово" на юго-востоке города был найден мертвым 34-летний арестант.

Тело задержанного было обнаружено во время обхода территории сотрудниками следственного изолятора днем в минувшую пятницу, 23 декабря. Как сообщает новостной портал Life, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, мужчина повесился на простыне.

В настоящий момент в причинах гибели арестанта разбираются следователи. Имя человека, совершившего самоубийство, пока не разглашается.