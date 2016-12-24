Взрыв прогремел в бывшей воинской части в Башкирии

Утром в субботу, 24 декабря, в Башкирии на территории бывшей воинской части прогремел мощный взрыв.

Согласно данным представителя пресс-службы республиканского МЧС, в результате происшествия пострадали люди. Как сообщает РИА "Новости", на территорию бывшей воинской части проникли неустановленные личности, а затем внезапно послышался звук взрыва.

Официальный представитель ведомства подчеркнул, что в результате случившегося пострадали люди, в настоящий момент их количество и состояние уточняется. На месте сейчас работают шесть специалистов и 19 единиц техники.