Житель Санкт-Петербурга выпил энергетик и попал в больницу

Житель Калининского района Санкт-Петербурга попал в больницу после того, как выпил энергетический напиток.

Восемнадцатилетнего юношу экстренно забрали из квартиры на "скорой помощи" около 10.00 пятницы, 23 декабря. В медицинском учреждении у него было незамедлительно диагностировано острое отравление психотропным веществом, передает сегодня новостной портал Life.

Молодой человек сообщил врачам, что накануне около полуночи выпил энергетик, а затем ему внезапно стало плохо. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.