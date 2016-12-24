Двух боевиков ликвидировали в Дагестане

Утром в субботу, 24 декабря, стало известно, что в Шамильском районе Дагестана в ходе боевых столкновений были ликвидированы два боевика.

Об этом сообщил источник в силовых структурах республики, который отметил, что уничтожение преступников было осуществлено при проведении оперативных мероприятий на окраине села Телетль. Как отмечает ТАСС, силовики внезапно наткнулись на предполагаемых боевиков, была открыта стрельба, в ходе которой последние были убиты.

Среди силовиков пострадавших нет. Личность застреленных в настоящий момент устанавливается. Выясняются все обстоятельства случившегося.