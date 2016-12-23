На Останкинской телебашне произошло возгорание

Возгорание удалось ликвидировать собственными силами, сотрудники телебашни Останкино не обращались в МЧС. Сообщается, что задымление произошло на высоте 248 метров. О причинах инцидента не сообщается.

О ЧП на Останкинской телебашне сообщает 23 декабря телеканал "Звезда", ссылаясь на комментарий столичного МЧС. Известно, что задымление на этаже телебашни ликвидировали своими силами.

Нарушений в работе телеканалов не произошло, все работает в обычном режиме.