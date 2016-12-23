СМИ: врачи вывели Юрия Лужкова из состояния клинической смерти

Днем в пятницу, 23 декабря, в СМИ появилась информация о том, что бывший мэр Москвы был выведен медиками из состояния клинической смерти.

Ранее сегодня сообщалось об экстренной госпитализации экс-градоначальника, однако его пресс-секретарь Геннадий Теребков заявил, что срочной отправки Лужкова в больницу не было.

Как сообщает сегодня телеканал РЕН ТВ, бывший мэр Москвы был экстренно доставлен в столичный госпиталь Лапино и после обследования врачей помещен в реанимацию. Есть данные о том, что Юрию Лужкову внезапно стало плохо в помещении библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова.