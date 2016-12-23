Юрий Лужков экстренно госпитализирован в Москве

В пятницу, 23 декабря, ряд СМИ опубликовал информацию о том, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован в Москве.

Об этом сообщил секретарь экс-главы столицы Геннадий Терепков, который отметил, что в настоящий момент Юрий Лужков находится в клиническом госпитале Лапино, передает сегодня РИА "Новости". Интересно, что телеканал Life заявил, что состояние бывшего мэра Москвы является тяжелым, а его секретарь подчеркнул, что госпитализация не была срочной.

Сейчас нет никакой информации о том, что именно произошло с Лужковым. Также нет никаких официальных данных о проблемах с его здоровьем.