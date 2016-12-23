В полиции Москвы опровергли слухи об убийстве гражданина Китая

Сегодня в московской полиции опровергли информацию о том, что в столичном торговом центре был убит гражданин Китая.

Тело бизнесмена было найдено в пятницу, 23 декабря, в здании на Тихорецком бульваре. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу московского главка полиции, медики службы "03" выявили отсутствие внешних признаков насильственной смерти гражданина Китая.

Согласно данным Следственного комитета, мужчина арендовал помещение в данном торговом центре. По факту случившегося была начата доследственная проверка.