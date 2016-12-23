В Подмосковье продавец пиццерии избила клиентов

Неприятный инцидент произошел в одной из пиццерий Серпухова. Как сообщается, продавщица набросилась на клиентов после того, как те попросили книгу жалоб.

Молодые люди рассказали, что они сделали заказ и стали ждать. Однако пиццы, которую обещали принести через десять минут, все не было. Спустя четверть часа клиенты отправились за разъяснениями.

По словам молодых людей, они так и не добились ответа, когда же им принесут заказ. Продавец лишь посоветовала ждать. Прошло еще пятнадцать минут, а пиццы все не было. В итоге клиенты попросили вернуть им деньги и предоставить книгу жалоб, сообщает tvzvezda.ru.

Как рассказали молодые люди, они стали снимать происходящее на видео. Это настолько разозлило продавщицу, что она ударила клиентов и вытолкнула их из пиццерии на улицу.