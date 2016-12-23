Москвич в порыве ревности сжёг семью, а затем себя

Жуткая трагедия произошла в Москве. Между отцом и сыном разразился скандал, который имел печальные последствия.

Как сообщается, 47-летний мужчина устроил «посиделки» в честь выходного со своим сыном и его невестой. В какой-то момент мужчина вдруг воспылал чувствами к молодой девушке. Между ним и сыном вспыхнула ссора.

В ярости глава семейства схватил горючее и окатил им всех присутствующих, включая себя, а затем поджег. В итоге все трое получили серьезные ожоги, сообщает life.ru.

Виновник произошедшего скончался в больнице. У девушки обожжена половина тела, а ее возлюбленный получил травмы в области туловища, половых органов и ягодиц.