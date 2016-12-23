В Москве украинец убил себя перед камерами видеонаблюдения

Страшная трагедия произошла на северо-востоке столицы. В одном из дворов мужчина убил себя прямо перед видеокамерами.

Бездыханное тело нашли жильцы дома. Также они обнаружили веревку, которая была привязана к трубам. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой обвинял в произошедшем бывшую супругу и сына, сообщает life.ru.

По словам жильцов, погибший был довольно замкнут. Он приехал в Москву с Украины много лет назад. В последнее время не работал. У мужчины был сын в возрасте 30 лет. Со своей супругой погибший состоял в разводе.