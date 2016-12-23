В Москве поезд протаранил и протащил по рельсам «легковушку»

Инцидент, который лишь по счастливой случайности не обернулся трагедией, произошел на станции «Дубровка» МЦК. Грузовой поезд влетел в «легковушку».

По словам очевидцев, водитель машины протаранил ограждение, которое перекрывало доступ к железнодорожным путям. В итоге автомобиль вылетел на рельсы в тот момент, когда по ним шел состав. Заметив перед собой «легковушку», машинист попытался спасти ситуацию, но безуспешно. Экстренное торможение не помогло, так как поезд уже успел подойти слишком близко к авто, сообщает tvzvezda.ru.

В результате столкновения состав протащил машину примерно пятьдесят метров. К счастью, никто не пострадал. По словам свидетелей случившегося, водитель автомобиля сам выбрался из салона. Было очевидно, что он сильно потрясен произошедшим. Мужчина сначала просто сел в снег на обочине, а затем побрел в неизвестном направлении. Сейчас следствие пытается отыскать водителя машины.