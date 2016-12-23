На Чукотке вынужденную посадку совершил вертолет Ми-8

На Чукотке экстренно сел вертолет Ми-8, на борту которого находились шесть человек.

В управлении МЧС России по Чукотскому автономному округу отметили, что данная мера была принята из-за неисправности - было зафиксировано падение давления в гидравлической системе. Как сообщает ТАСС, Ми-8 летел из села Омолон в село Кепервеем, однако на середине пути совершил вынужденную посадку.

В настоящий момент за людьми вылетел другой вертолет. Предполагается, что их доставят в Кепервеем к 10.00 по московскому времени.