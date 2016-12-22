Жительница Новосибирска упала на катке и отсудила за это 100 тысяч

Жительница Новосибирска отсудила 100 тысяч рублей у филиала ПАО РЖД, которому и принадлежал каток "Локомотив", где дама сломала лодыжку, зацепившись за наледь. Инцидент произошел 8 января 2106 года.

РЖД" сразукаток стоит у них на балансе. компенсации. Однако, суд свое решение не изменил, передает НГС. В "" сразу признали свою вину, так как открытыйстоит у них на балансе. Компания подавала протест только из-за того, что ее не устроила сумма. Однако, суд свое решение не изменил, передает НГС.

Пострадавшая женщина перенесла несколько операций и долго не могла работать и ухаживать за своми малолетними детьми, поэтому и компенсацию просила 100 тысяч. Упала дама не на самой арене, а по дороге к пункту проката коньков.