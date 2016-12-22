Четверо детей обнаружены замерзающими в сарае в цыганском таборе

В Прикамье приставы, приехавшие для исполнения постановления суда об изъятии четверых детей у цыганской семьи, где родители были лишены родительских прав, обнаружили в буквальном смысле леденящую картину.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого управления службы судебных приставов, оказалось, что семья жила в постройке из досок, которая отапливалась только печкой-”буржуйкой”. В день инцидента температура на улице упала до -25 градусов, и трое детей сидели под одеялом, пытаясь согреться. Их родители грелись на другом диване в верхней одежде.

Детей удалось забрать не без труда: родители, настаивая на том, чтобы они остались в таборе, даже угрожали приставам кухонным ножом. Тем не менее, дети были переданы органам опеки, которые примут решение об их дальнейшем пребывании.

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