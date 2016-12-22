Видеозапись взрыва на станции метро “Коломенская” появилась в интернете. Камера видеорегистратора запечатлела взрыв в тот момент, когда автомобиль проезжал мимо.

По уточненным данным, в результате происшествия в столичной подземке ранения получили семь человек, из них четверо в данный момент находятся в больнице. Сообщается, что в результате взрыва вестибюль станции не пострадал, однако стекла расположенных здесь павильонов были выбиты взрывной волной.

На месте инцидента продолжают работать следователи. Версия о криминальной подоплеке инцидента не получила подтверждения. Согласно версии следствия, взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ.

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