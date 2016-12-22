Житель Челябинска взял в заложники врачей, отказавшихся лечить его ребенка

Житель Челябинска взял в заложники сотрудников "скорой помощи", которые отказались госпитализировать его ребенка.

Мужчина взял в руки бейсбольную биту и несколько часов удерживал врачей в качестве заложников в своем доме, обещая избить их, если они не заберут ребенка, у которого поднялась температура. Как сообщает портал Life, отец больного был слегка подвыпившим и вел себя не очень адекватно.

Медики отметили, что у пациента была диагностирована ОРВИ, вследствие чего не было никакой необходимости забирать его в больницу. Данных о том, как врачи "скорой помощи" спаслись, пока нет.