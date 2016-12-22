В Пензе на помойку выбросили живого крокодила

В Пензе на помойке была сделана удивительная находка.

Кто-то из местных жителей решил выбросить на мусорную свалку живого крокодила, который, проведя долгое время на улице, погиб от переохлаждения. Как сообщает портал "Газета.Ru", жители одного из домов принесли спасателям детеныша каймана и рассказали, что он лежал на помойке. Сотрудники пензенского зоопарка всеми силами пытались спасти малыша, однако им это не удалось.

В настоящий момент в региональном управлении ЖКХ и гражданской защиты населения пытаются установить личность человека, которому маленький крокодил пришелся не по душе.