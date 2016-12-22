Названа предварительная причина взрыва в московской подземке

Сегодня утром стало известно о взрыве, прогремевшем в вестибюле московской станции метро “Коломенская”. По последним данным, в результате происшествия пострадали три человека.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, согласно предварительной версии, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. При проведении сварочных работ вследствие неосторожного обращения взорвался газовый баллон.

Сообщается, что возникший при взрыве пожар был оперативно потушен, и в настоящий момент станция работает в обычном режиме. Южный вход закрыт для пассажиров, вход и выход осуществляются через северный вестибюль.

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